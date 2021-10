Ingrijpende plannen voor veenweidepolder de Hegewarren bij Oudega

Er waren vier plannen gemaakt door een team van belanghebbenden.

Het eerste ontwerp heet Polderaquarel en zet in op behoud van de polder, zoals die nu is met een hoger waterpeil, een beetje landbouw en een stukje moeras. Het tweede plan ging over innovatieve waterteelt.

Het derde ontwerp bestaat uit twee landschappen, verdeeld over een stuk dat bij park de Alde Feanen hoort en een stuk polder voor weidevogels en kleinschalige landbouw. Het vierde ontwerp zet in op boezemnatuur en andere natuur- en recreatieve waarden met nieuwe vaarroutes.

Het eerste en vierde ontwerp zijn nu voorgelegd aan de bestuurders van de overheden. Komend voorjaar nemen ze daar een besluit over.