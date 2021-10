Daniël (18) uit Kollumerzwaag vindt na caravan-avontuur eindelijk kamer in Deventer

Samen met zes huisgenoten woont Daniël sinds zondag in een huis in een buitenwijk van Deventer. Hij heeft zijn eigen kamer gevonden via de website Kamernet, na talloze bezichtigingen. "Ik heb op een stuk of twintig kamers gereageerd", vertelt Daniël. "Maar misschien waren het er nog wel meer. Steeds was de kamer al weg, of werd ik afgewezen. Toen ik vrogie week de laptop openklapte, stonden er ineens weer twee kamers op. En toen was het zomaar klaar."

Begin oktober is er dan toch een kamer gevonden, terwijl de student al vanaf februari dit jaar aan het zoeken was in en rondom Deventer. Daniël wilde al tijden archeologie studeren op hbo-niveau. Die opleiding wordt alleen maar in Deventer aangeboden, aan Hogeschool Saxion.

In de caravan

Vader Ben Noorlander kwam in augustus samen met zijn zoon tot een creatieve oplossing. Er werd een camping gezocht in de directe omgeving van de hogeschool en daar zette de familie de caravan op. De afgelopen zes weken verbleven Daniël en zijn vader daar doordeweeks. In het weekend reisden ze weer naar de rest van het gezin in Kollumerzwaag.

"Ik zag wel op tegen sneeuw, regen en storm", bekent Ben Noorlander. "Hoe moest dat dan, als het nog langer had geduurd? Maar gelukkig is het allemaal goedgekomen."

"Groot probleem"

Daniël blijft voorlopig nog wel even op zijn kamer in Deventer. Zijn studie archeologie duurt in totaal vier jaar. En hoewel hij nu een kamer heeft gevonden, hebben meerdere klasgenoten die luxe nog niet. "Het is echt in groot probleem. Er is haast geen aanbod, en er zijn zelfs veel tweedejaars studenten die nog een kamer zoeken. Die volgden vorig jaar alles online vanwege corona. Er moet echt iets gebeuren."