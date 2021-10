Friese Staten- en raadsleden komen met zienswijze tegen gaswinning bij Ternaard

Ze wijzen onder andere op een uitspraak van secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties, die een oproep heeft gedaan om nieuwe productie van fossiele brandstof stop te zetten. Verder citeren ze het internationale congres voor natuurbehoud (IUCN) dat een motie aannam waarin de Nederlandse regering dringend opgeroepen wordt om niet naar gas te boren in de Waddenzee.

'Minister moet vergunning weigeren'

Indieners Jochem Knol (Groenlinks) en Hetty Janssen (PvdA) schrijven verder: "De natuurbeschermingswet (Wnb) vereist dat alle effecten van de gaswinning op de natuur in de Waddenzee worden meegewogen en gedegen wetenschappelijk worden onderbouwd. Dat is niet gebeurd en op zich is dat al voldoende reden de vergunning niet te verlenen. Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht over de mogelijkheden voor de minister om een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee te weigeren. Het antwoord van de Waddenacademie is erg duidelijk: de minister kan, nee MOET de vergunning weigeren op grond van de Wet Natuurbescherming. Dat advies is heel helder en we hopen dat de Tweede Kamer en de minister dit advies opvolgen."

Regio wil het niet

Ook wordt nog geschreven dat een meerderheid van de Staten, Wetterskip Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân, natuurorganisaties, landbouworganisaties en de inwoners van het gebied allemaal tegen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard zijn.

"Wij hebben gezien en begrepen dat de minister van EZK (op dit moment de heer Blok), deze adviezen, oproepen en uitspraken uit de regio naast zich neerlegt met het argument dat de mijnbouwwet zijn eigen procedures kent die hij moet volgen. Het advies van de Waddenacademie kan de minister niet naast zich neerleggen. We ondersteunen dat vanuit de regio met deze zienswijze," zo zeggen Knol en Janssen namens verschillende partijgenoten.