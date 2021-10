Afrowinkels besmeurd met bloed en stenen door de ramen: "Gebeurt alleen bij mij"

De Jong-Odili heeft twee winkels in de stad, aan de Nieuwe Oosterstraat en de Oostergrachtswal. Bij beide panden richtten de daders schade aan en ze kwamen zelfs bij haar oude adres langs. De eigenares deed aangifte bij de politie, maar ze kreeg te horen dat die niet veel met de zaak kunnen.

Het is de vijfde keer dat het raak is, nu voor het eerst bij haar nieuwe winkel. "Het is zo vaak gebeurd en we krijgen niks, er komt niks naar boven", vertelt De Jong-Odili.

"Waarom?"

"Ik ben de enige", zegt De Jong-Odili. "Er zijn drie winkels aan de andere kant, maar het gebeurt alleen bij mij. Waarom? Dat iemand dit aan mij blijft doen, mij zo blijft pesten. Het kost me enorm veel tijd en geld."