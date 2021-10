Aasn de Bredeplaats in Leeuwarden is donderdagmiddag een arrestatieteam ingezet. De omgeving van de Groeneweg in de stad is afgezet, omdat er een verwarde man op het dak stond met een vuurwapen. De man is inmiddels aangehouden.

De brandweer werd opgeroepen voor assistentie, en ook stond er een ambulance klaar.