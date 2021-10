Centrale As is 5 jaar open: wat heeft het opgeleverd?

Het bedrijf van Klaas Westra is zelfs gegroeid in personeel. Er werken vijf jaar later geen tien, maar vijftien man. Dat komt niet alleen door de Centrale As, maar het heeft wel meegespeeld. Ook in reistijd en slijtage- en brandstofkosten zien ze verschil.

Goedkoper

"Voordat de as er kwam, waren onze chauffeurs soms vanuit Drachten een uur bezig om in Dokkum te komen. Daar stond het 's middags altijd vast. En we mogen maar zoveel uur per dag rijden. Dan kwam je eroverheen en dan heb je wel een probleem. Dat maakt nu eigenlijk niets meer uit. We hebben ook minder slijtage en brandstofkosten. Al die rotondes zorgen voor slijtage aan de banden en als je gewoon kunt doorrijden, is dat goedkoper. Dan houd je meer geld over voor personeel."