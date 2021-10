38 handgranaten gevonden op boerenland bij Aldeboarn

Het gaat volgens Landman om Engelse granaten van het type Mills 36. Dat type werd in de Eerste en Tweede Wereldoorlog gebruikt door het Britse leger. De explosieven-opruimingsdienst EOD van Defensie heeft de granaten op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Dropping in De Deelen

In het gebied heeft begin 1945 een wapendropping plaatsgevonden. In het boek 'Droppingsveld Wardrobe' van Hessel Bouma staat de dropping De Deelen beschreven. Die had heel wat voeten in de aarde en was een gevaarlijke missie van het verzet en de geallieerden. Het ging niet vanzelf, en deze wapendropping werd een paar keer uitgesteld. Dan stonden er mannen te wachten, maar kwam er niets.

In de nacht van 5 op 6 januari was het zover. Vijftien containers met wapentuig kwamen neer.