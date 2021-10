Oud-politicus Bareld de Vries overleden: "Een schoolmeester in hart en nieren"

Bareld de Vries werd geboren op een boerderij tussen Burgum en Garijp. Na het volgen van de 'Kweekschool' in Drachten begon hij aan zijn lange carrière binnen het onderwijs. Zo werd hij directeur van de mavo in Surhuisterveen.

'Een schoolmeester in hart en nieren'

"Hij is op het gebied van onderwijs geweldig actief geweest", zegt Bert Mulder, oud-gedeputeerde van de PvdA. Toen Bareld later politicus werd, was hij ook erg overtuigend, zegt Mulder. "Hij kon met vaart praten, dat was geweldig. Hij kon anderen stimuleren. Hij was een echte schoolmeester in hart en nieren."

Het Lagerhuis

De Vries werd landelijk bekend door mee te doen aan het VARA-programma Het Lagerhuis. De Vries was ook veel te gast bij Eelke Lok, in zijn radioprogramma 'It Wapen fan Fryslân'.

Lok: "In deze periode zou je De Vries omschrijven als activist. Hij had ook een heel vooraanstaande rol in de Friese spellingskwestie. Een heel actief man was hij."

"Toen hij in Het Lagerhuis zat, ben ik een paar keer met hem mee geweest", vertelt Lok. "Zo enthousiast hij toen was, prachtig!"

Politieke vader

Sicko Heldoorn, oud-Statenlid en momenteel waarnemend burgemeester van fan Heemskerk, noemt De Vries zijn politieke vader. "Hij was altijd optimistisch. Als ik het helemaal niet zag zitten, dan zag hij nog wel lichtpuntjes."

"Ik ben zondagmiddag nog bij hem geweest. Dat enthousiasme, het vuur en de spirit waren er nog steeds, fantastisch."

De Vries was de vader van onder anderen burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân en Anne Jochum de Vries, directeur van Sport Fryslân. De laatste jaren van zijn leven woonde hij bij Jannewietske de Vries.