Regenboogvlag over Elfstedenhal: "Discriminatie aan de orde van de dag"

Er zijn afgelopen weken meer dan duizend regenboogvlaggen opgehangen in Nederland. De actie van Regenboogvlaggen voor Nederland begon in Leeuwarden maar heeft de stads- provinciegrenzen nu overstegen. "We hebben het uitgebreid naar Nederland, want iedereen omarmt dit initiatief", zegt initiatiefnemer Sipke Jan Bousema.

1.100 vlaggen

Om de eerste mijlpaal, het ophangen van 1.100 vlaggen, te vieren werd woensdag de enorme regenboogvlag aan de Elfstedenhal gehangen. Het doel was eerst dat op 16 oktober te halen, maar de actie gaat harder dan verwacht.