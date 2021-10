Bolswarder Bolletongersdei kan weer doorgaan: "Veel belangstelling"

De boerenmarktdag in Bolsward is ieder jaar op de eerste donderdag van oktober. Boeren trokken vroeger naar de stad om hun jonge stieren te verkopen en de boerinnen deden inkopen op op de markt.

Nu is het een grote feestmarkt, met kraampjes uit de regio. Donderdagochtend om 4.30 uur stond alles klaar en al vroeg waren de eerste marktkooplui in Bolsward. Sjoerd Reitsma moet alles in goede banen leiden. "Er is veel belangstelling", vertelt hij. "Met een grote groep vrijwilligers moeten we ervoor zorgen dat het geen chaos wordt."

Platform

Reitsma heeft zelf ook altijd op de markt gestaan. Hij hoopt dat iedereen weer iets kan verdienen. "Het stond natuurlijk allemaal even stil. Het is mooi dat we weer een platform neer kunnen zetten voor de winkeliers."

Eenvoudig ging het niet, want pas vier weken geleden was alles akkoord. "We hebben heel snel ons werk gedaan om vandaag klaar te zijn."

Maatregelen

Dat was nodig, vindt Reitsma, want door corona zijn veel markten niet doorgegaan. En ook in Bolsward gelden nog steeds maatregelen. "We moeten de looppaden van drie meter breed vrijhouden en we mogen geen ophopingen hebben van verkeersstromen."

Om de stad vrij te houden van auto's, kunnen mensen buiten de stad parkeren. "En dan zijn er treintjes om de mensen van die parkeerplaats naar de stad te brengen."