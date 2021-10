Waddenfonds steunt 5 projecten voor sterkere gemeenschap in Waddengebied

Eén van de vijf projecten is een centraal digitaal systeem, met daarin alle informatie over het erfgoed in het Waddengebied. Het gaat om een initiatief van Museumfederatie Fryslân. Het digitale systeem wordt beschikbaar voor het onderwijs, onderzoek en toeristen. Musea op de eilanden, historische verenigingen, maar ook kerken en gemeenten komen in deze databank.

Het Waddenfonds investeert 50.000 euro in het digitale systeem. In totaal moet er 222.500 euro komen.

Stortemelk op Vlieland

Op camping Stortemelk op Vlieland wil de stichting Rekreatiebelangen Vlieland vier studio's bouwen die verhuurd kunnen worden aan horecapersoneel. Op die manier kan er meer personeel naar het eiland komen en daarmee kan het café op de camping het hele jaar door openblijven. Voor de vier studio's is 531.000 euro nodig, het Waddenfonds steunt de bouw met 50.000 euro.

Harsta State bij Hegebeintum

Met het geld van het Waddenfonds wordt ook Harsta State bij Hegebeintum opgeknapt. Het pand moet worden teruggebracht in oude staat en wordt straks een Museumhuis. Hegebeintum moet op die manier meer toeristen trekken. Harsta State kan in de toekomst ook worden gebruikt voor symposia en concerten.

Het project komt onder andere met Keunstwurk, Stichting Erfgoed en Publiek, Merk Fryslân en Stichting Terp Hegebeintum tot stand. Het totale bedrag is 186.698 euro, het Waddenfonds betaal 50.000 euro.

Wol verwerken op Ameland

Met de aanschaf van een wolverwerkingsmachine op Ameland wordt de wol van de schapen van het eiland op Ameland zelf verwerkt. De machine komt in het Landbouw & Juttersmuseum Swartwoude in Buren. Het project moet de lokale werkgelegenheid stimuleren. In het museum worden daarnaast workshops, opleidingen en trainingen over wolverwerking gegeven. Mogelijk komt er een dagbesteding voor ouderen. De machine kost 240.00 euro, het Waddenfonds betaalt 50.000 euro.

Een nieuw dorpshuis voor Termunten in Groningen

Ook gaat er geld naar een nieuw multifunctioneel centrum in Termunten en Termunterzijl in Groningen. Het wordt een ontmoetingsplek waar ook informele zorg bij in komt. het centrum, dat ook 50.000 euro van het Waddenfonds krijgt, wordt aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd.