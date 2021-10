Het verhaal achter: "Bealgje, dat is it"

In mei 2018 was er bijvoorbeeld een behoorlijke hittegolf. Temperaturen liepen in Fryslân op tot wel 34 graden. En die weersomstandigheden zijn niet voor iedereen even prettig.

Zo ook niet voor de drie heren Visser, die in het dagelijkse leven werken als stratenmakers. In mei van dat jaar kwamen zij bij Omrop Fryslân in het nieuws, omdat zij moesten werken in de brandende zon. Ze stonden uit de wind, tussen twee loodsen in Heerenveen. En Jan Visser (nu 25 jaar) deed toen de uitspraak: "Bealgje, dat is it".

Werken in een treintje

Jan werkt samen met zijn vader (Heddy) en oom (Jan) bij hetzelfde bedrijf. Al hun werk doen zij met zijn drieën. En dat gaat hartstikke goed: "We zijn aan elkaar gewend en weten wat we aan elkaar hebben. Je werkt een beetje in een treintje en dat gaat heel soepel. We hebben eigenlijk nooit ruzie. Er is wel eens een meningsverschil, maar als iemand uitlegt waarom hij het gevoel heeft dat het beter anders kan, heeft hij vaak ook wel weer gelijk."