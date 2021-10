Fryslân als laatste provincie ook oranje op Europese coronakaart

De elf andere provincies waren al oranje en blijven dat ook. Fryslân was tot donderdag rood. Het ECDC is de Europese gezondheidsdienst, vergelijkbaar met het RIVM. Iedere donderdag komt de dienst in de loop van de dag met een nieuwe kaart.

Negen Nederlandse provincies waren op de kaart van twee weken geleden al oranje. Vorige week kwamen Flevoland en Zuid-Holland daarbij, maar Fryslân bleef nog rood. Het ECDC kijkt naar het aantal én naar het percentage positieve tests in de afgelopen twee weken.

In Fryslân zijn in de afgelopen twee weken net iets minder dan duizend mensen positief getest. Dat komt neer op 159 gevallen per iedere 100.000 Friezen. Vergeleken met een week geleden liep het aantal positieve tests met 23 procent terug. Dat is de grootste daling in heel Nederland.

Meeste positieve tests in Limburg

Fryslân is nu ook niet meer de grootste brandhaard van Nederland. Dat is Limburg nu: daar zijn er zo'n 175 positieve tests op 100.000 mensen.