Woningen in Fryslân 23 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar

Via NVM-makelaars zijn de afgelopen drie maanden 1.036 woningen verkocht, dat is 30 procent minder dan in dezelfde periode van een jaar geleden. Het is ook 5 procent minder dan tussen april en juni.

Niet veel aanbod

"De aanhoudende krapte op de markt blijkt goed uit deze cijfers", zegt Willem Donker. Hij is makelaar en voorzitter van de Friese afdeling van de NVM. Het woningaanbod is in 21 jaar niet zo laag geweest.

Woningen staan in Fryslân gemiddeld 22 dagen te koop. "Woningen wisselen dus nog steeds snel van eigenaar", zegt Donker. "De constant lage hypotheekrente, relatief gunstige financieringsvoorwaarden en de krapte op de markt zorgen daarvoor. Vooral in de hoogste marktsegmenten."

Record op record

Landelijk werden woningen gemiddeld voor 419.000 euro verkocht, dat is voor het negende kwartaal op rij een record. En 79 procent van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. In Fryslân lag dat cijfer op 73 procent.

Donker ziet ook een trend veranderen: het aantal kopers die vanuit de Randstad naar Fryslân komen is niet hoger dan een paar procent. Vorig jaar ging het nog om 11 procent.