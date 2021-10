Eerste asielzoekers aangekomen in Heeg: "Anders hadden ze in de bus moeten slapen"

Woensdagavond zijn de eerste vijftig asielzoekers aangekomen in Heeg, bij de voormalige StayOkay. "Het is een heel schrijnende situatie", vertelt Wielinga. "De mensen zaten al in de bus. Ze hebben gewoon geen plek. Vandaag komen er nog zo'n veertig aan."

Nog niet alles is gereed in Heeg, maar de bedden en douches wel. "Daar waren ze ook aan toe", zegt Benny Schonewille van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). "Ze waren moe. En een meneer wilde graag onder de douche."

Druk is hoog

In totaal is er plek voor 150 mensen in Heeg. Het gaat om mensen met een verblijfsvergunning. Ze hebben ook recht op een eigen huis, maar die zijn er niet. De opvang in Heeg blijft open tot 1 mei.

Mogelijk zit de opvang in Heeg aan het eind van deze week al vol, zegt Schonewille. "Zoals bekend is de druk redelijk hoog. Ik verwacht dat het snel vol zal stromen."