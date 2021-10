Singelland VO Surhuisterveen heeft een nieuw vak: Technologie & Toepassing

Studenten krijgen dus niet zomaar een opdracht, maar een probleem dat opgelost moet worden. Hoe die oplossing eruit komt te zien, dat mogen ze zelf invullen. Docenten zijn in dit vak meer coach dan traditioneel docent. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, fouten maken en die ook weer oplossen, daar draait het bij dit vak om.

Van keuzevak naar vast vak

In het lokaal zijn onder andere een lasersnijder, 3D-printer en een green screen te vinden. De eerste opdracht van de leerlingen is het ontwerpen van een logo voor het vak. Daarna krijgen ze een opdracht van de gemeente: het bedenken van een aanpak voor straatoverlast. Momenteel is het vak nog een keuzevak, maar het is de bedoeling dat vanaf 2024 alle leerlingen het vak volgen.