Voetbalherinneringen tegen eenzaamheid: weer even terug in het stadion

"De kracht van de herinneringen van het voetbal inzetten om eenzaamheid te verspreiden", zo legt initiatiefnemer Margryt Gerritsma het uit. "Met name bij mensen met dementie, het effect is bij hen aangetoond. Mensen leven op als ze over vroeger kunnen praten. Maar ook in het algemeen kan het een hoop doen."

Jaap (94) even terug in het stadion

Jaap Sierdsma uit Heerenveen is 94 jaar. Jaren had hij een seizoenkaart en sloeg hij geen thuiswedstrijd over. Door zijn ziekte komt hij niet meer in het stadion. Sierdsma: "Ik vindt het prachtig. Ik heb hier jaren rondgelopen en ik kom ook een hoop bekenden tegen, maar namen onthouden dat kan ik niet meer."