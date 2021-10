Danny Noppert naar kwartfinale World Grand Prix

Beide mannen begonnen met goed niveau aan de wedstrijd. Van der Voort brak Noppert in de eerste leg en hield daarna ook nog eens zijn eigen leg. De Fries kwam echter terug tot 2-2. In de vijfde leg was Noppert snel open en pakte hij via dubbel achttien de eerste set.

Sterke finishes

Ook in de tweede set ging de Fries goed door. Hij kwam al snel op 2-0 met finishes van 130 en 101. Van der Voort pakte nog wel zijn eigen leg, maar daarna haalde Noppert met een finish van 62 via tops ook de tweede set binnen.

Van der Voort kwam in de derde set dichter bij Noppert. De Fries kwam wel op voorsprong, maar zag de man uit Purmerend terugkomen tot 2-2 in legs. Noppert bleef echter rustig en verzekerde zich via dubbel elf van een plaats in de kwartfinale van de Grand Prix.

Kwartfinale

Afgelopen maandag won de Fries in de eerste ronde nog van Michael van Gerwen. In de kwartfinales in Leicester treft hij later deze week Engelsman Ian White.