Walrus bij Harlingen weer weg: dierenambulance hoopt nu op rust

Medewerkers van de dierenambulance houden in de nacht van woensdag op donderdag nog de wacht. De medewerkers van zeehondencentrum Pieterburen zijn al wel weg.

Spotters uit België

De dierenambulance verklaarde dat het woensdag de hele dag ontzettend druk is geweest in Harlingen: men was er op een gegeven moment dan ook wel klaar mee. Er kwamen zelfs spotters uit België en Limburg op hier dier af. De hoop is daarom dat de walrus niet opnieuw opduikt en weer een weg naar het noorden kiest.

Ruim twee weken geleden werd de walrus voor het eerst waargenomen in het Waddengebied. Eerst bij de zandplaat Simonszand bij Schiermonnikoog, sinds 30 september bij Harlingen.