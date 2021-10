Friese onderzoeker: "We kunnen niet zonder gas uit Waddenzee en kleine velden"

Voor de gastoevoer kan ook het gasveld bij Ternaard, onder de Waddenzee, goed gebruikt worden. "Het veld bij Ternaard is met vijf miljard kuub best wel groot. Zo groot vind je ze niet vaak meer, ook niet in de Noordzee." Van den Beukel vindt persoonlijk dat de gaswinning daar dus wel moet doorgaan.

'Schade aan het wad valt wel mee'

Hij denkt ook dat de gevolgen voor de natuur wel meevallen. "Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: de Waddenzee is zo mooi, daar moet je niets doen. Maar het is naar mijn inschatting niet zo dat dit nu echt zulke grote schade aanricht in de Waddenzee. Er is een hele kleine kans op bevingen. Er is een beetje bodemdaling, maar dan moet je aan een paar centimeter denken. Maar het mooie van de Waddenzee is dat het zich ook weer opvult met sediment."

Heeft Nederland de gevolgen onderschat?

Van den Beukel vindt dat Nederland onderschat heeft wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de gaswinning in Groningen. "Voor het besluit valt best wat te zeggen, maar dan had je toch meer werk moeten maken van het voorbereiden van een geheel nieuwe wereld. Daarin zijn we een grote gasimporteur, die voor de leveringszekerheid in de winter afhankelijk is van goed gevulde gasopslagen. Dat is niet gebeurd."