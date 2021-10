Femke Faber als enige Fries opgenomen in EK korfbalselectie

De 26-jarige Femke Faber woont in Heerenveen en komt uit Gorredijk. Ze speelt voor LDODK. Het is bijzonder voor Faber, omdat dit haar eerste internationale eindtoernooi met TeamNL Korfbal is. Niebeek heeft zeven vrouwen en zeven mannen geselecteerd. Faber is de enige korfballer uit Fryslân in de teams.

In het verleden speelde Faber al bij jong oranje, maar later kreeg ze last van haar knie. Ze stopte zelfs een tijdje met de sport, maar kwam later weer terug. Tegenwoordig speelt ze met een brace, maar ze heeft zich goed teruggevochten. Faber maakte indruk op bondscoach Niebeek.

Voor het eerst in actie in Wolvega

Faber komt voor het eerst onder de vlag van de Nederlandse ploeg in actie in de eigen provincie. Op 12 oktober speelt TeamNL in Wolvega bij SCO/Motip Dupli tegen een regioteam. De eerste wedstrijd op het EK is op 25 oktober tegen Engeland. Later spelen ze tegen Portugal en Hongarije. Omdat het EK eind oktober nog gespeeld wordt, schuift ook de Korfbal League op. Die gaat pas op 20 november van start.