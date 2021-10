Minder bestrijdingsmiddelen bij aardappelen mogelijk, maar einde komt in zicht

GroenLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS vinden dat er te veel verschillende chemische middelen gebruikt worden door overheden, bedrijven en consumenten. Dat heeft nadelige effecten op de insectenpopulatie, de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit. Als het aan de zeven partijen ligt, worden er in 2030 veel minder pesticiden gebruikt.

Dat willen de partijen voor elkaar krijgen door onder andere voorlichting te geven en gebruikers te stimuleren om ermee op te houden. Het nieuws uit de Staten kwam bij sommige boeren wel wat vreemd over. "We verzette ons een beetje", zegt Anko van der Bos. "Het kwam even verkeerd binnen."

Volledig zonder pesticiden niet mogelijk

Het volledig schrappen van bestrijdingsmiddelen is niet mogelijk, zo zegt hij. Als je niet spuit tegen de aardappelziekte fytoftora kan leiden tot een derde minder opbrengst. En ook kan het niet spuiten tegen luizen tot zo'n veertig procent minder opbrengst leiden, zo schat Van der Bos. Aan de kust hebben boeren nog een gunstige ligging om verliezen te compenseren, maar andere boeren hebben dat niet.

Als voorbeeld noemt hij de biologische boeren. "We hebben een natte zomer gehad. Het aardappelveld is lang nat geweest. De biologische sector was ertoe gedwongen om halverwege juni al de aardappels op een biologische wijze dood te branden. Dan moeten ze met veel minder inkomsten naar huis."

"Er is over te praten"

Toch heeft Van der Bos een goed gesprek gehad. "Volgens mij was het een constructieve bijeenkomst. We hebben als sector laten zien wat er speelt. We hebben laten zien wat er allemaal al gebeurd is om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren tot het minimale. Er is wel over te praten en er zijn ook wel raakvlakken."