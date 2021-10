Omwonenden van vliegbasis Leeuwarden klaar met geluidsoverlast F-35

Gerard Veldman van de Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) vertegenwoordigt de omwonenden van de vliegbasis. Hij heeft de afgelopen dagen hogere geluidspieken gezien: "Waar het in het verleden rond de 100dB lag, komen we nu al op 110 tot 115dB."

En bij zulke waarden maken die tien tot vijftien decibel een groot verschil, legt hij uit. Het werkt namelijk zo, dat hoe hoger de decibel, hoe luider elke extra decibel wordt. "En dat is een heel zwaar geluid wat je dan hoort. Dat kan ook schade veroorzaken aan het gehoor."

Afwijkend vlieggedrag

De overlast is makkelijk te verklaren, zegt Veldman: "De reden is natuurlijk de oefening die er nu is, waar ook een hoop buitenlandse gastvliegtuigen zijn. Daarom wordt er meer gevlogen, maar ook meer afwijkend gevlogen."

De overlast zit hem met name in dat afwijkende vlieggedrag. Het betekent volgens Veldman dat vliegtuigen niet altijd de gebruikelijke route vliegen, waarbij een dorp meer ontzien wordt. "Er zijn bepaalde routes die ze moeten vliegen, maar niet iedereen is daar vertrouwd mee. En dat veroorzaakt vaak meer lawaai."

Niet gebonden aan decibels

Ondanks de erge overlast, overtreedt de vliegbasis met het geluid geen regels. "Ze mogen in een jaar een bepaalde hoeveelheid geluid produceren. Dat is niet gebonden aan bepaalde pieken en daardoor is het ook lastig om hier iets aan te doen."

De examenvluchten duren nog een paar dagen, daarna moet het beter worden met de overlast, zegt Veldman. "In die zin is het met de overlast wel klaar, want van het lawaai dat ze mogen maken is een groot deel al opgebruikt."

Toch denkt Veldman dat het nog niet helemaal over is met het geluid. "Waar je wel weer mee te maken krijgt, is dat binnenkort de avond- en nachtvluchten weer beginnen. Dat is weer even wennen voor de omwonenden. Dat gaat ook zeker weer voor klachten zorgen."