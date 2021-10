Gemeente probeert verdrinkende bomen in Jouster park Heremastate te redden

Achter in het park staan twee grote rode beuken die het moeilijk hebben: de toppen sterven af. Eerder zijn er aan de kant van de Hurddraversdyk al bomen gestorven. Na onderzoek door een deskundige blijkt dat dit waarschijnlijk te wijten is aan de te hoge waterstand.

25 centimeter omlaag

Het grondwater staat op bepaalde punten hoger dan op andere plekken, maar over het algemeen staat het te hoog. Om dit uit te zoeken heeft de gemeente drie peilbuizen in de bodem gezet. Het waterpeil van de vijver is met 25 centimeter omlaag gebracht. De gemeente houdt intussen de de gezondheid van de bomen in de gaten, net als de veiligheidssituatie.