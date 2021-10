Vissersbond niet blij met inleveren garnalenvissers: "Het is de manier waarop"

Dat de grond dicht moest, was duidelijk. Daar zit de pijn niet voor Van Tuinen. "Grond die je als visser kwijtraakt, is pijnlijk. Maar we moeten het wel in perspectief zien. We hebben in 2014 een convenant gesloten en hebben ook baat bij goede afspraken met de overheid en natuurorganisaties. De manier waarop dit besluit genomen is, daar hebben we problemen mee."

Van Tuinen bedoelt met name de laatste stap in de besluitvorming, namelijk het aangeven welke grond precies aangewezen zou worden. "In het algemeen wisten wij dat het ging over grond in het westelijk en oostelijk deel van het Wad. De vissers zouden met een kaart komen met de gebieden waar het precies om ging. Maar in september is besloten om ook een derde partij een kaart te laten maken. Afgelopen donderdag is voor die kaart gekozen en niet voor de kaart van de vissers."

'Minder oog voor vissers'

"Het is uiteindelijk een keuze geweest voor meer natuurbelang en minder oog voor de vissers. Dat doet pijn, want we vinden dat we een goede handreiking hebben gedaan. Maar daar is niks mee gedaan."

Het grootste verschil tussen beide kaarten zit hem in het stuk grond tussen Texel en Vlieland. Op de kaart van de vissersbond was die doorgang voor de helft nog beschikbaar voor garnalenvissers. Op de andere kaart is die doorgang volledig dicht.

Eerder is in het convenant afgesproken dat het totale gebied waar niet meer gevist mag worden zo'n 11.000 hectare moet zijn. Nogmaals 2.500 hectare meer dan nu.

Nu de verhoudingen verstoord zijn, is het nog niet duidelijk hoe het precies uitgevoerd moet worden, zegt Van Tuinen. "We hebben met elkaar afspraken gemaakt. Dan vind ik dat je elkaar vast moet houden. Nu dit is gebeurd, en als er dan nog eens twee of drie stappen bovenop komen, dan kun je je afvragen of wij als vissers nog wel goed in dit convenant zitten."