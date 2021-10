SC Cambuur wint oefenwedstrijd van Jong FC Utrecht

In de eerste helft maakte Nick Doodeman twee doelpunten en beide keren was Sam Hendriks in de aanloop betrokken. De eerste keer schoot de spits en kon Doodeman de rebound binnenschieten. Bij het tweede doelpunt gaf Hendriks scherp voor en tikte Doodeman binnen.

Na een tijdje scoorde Mitchel Paulissen uit een lange bal van Marco Tol de derde goal. Jong FC Utrecht maakte via Joshua Mukeh uit een hoekschop nog de 3-1.

Niet iedereen was erbij

Naast de internationals die ontbraken, deden ook onder andere Sonny Stevens, Doke Schmidt en Tom Boere niet mee. Assistent-trainers Martijn Barto en Pascal Bosschaart hadden de leiding bij Cambuur. Training Henk de Jong heeft op het moment vakantie, omdat hij in de zomer bijna niet vrij is geweest.

Volgende week zondag speelt Cambuur de eerstvolgende competitiewedstrijd, uit tegen Fortuna Sittard.