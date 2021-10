Súdwest-Fryslân over besluit SneekermeerRun: "Vervelend, maar slotconclusie"

De organisatie van de SneekermeerRun heeft de stekker uit het evenement getrokken en verklaart dat de gemeente hen tegen zou werken. Onzin, zegt de gemeente in een weerwoord. "Wij stellen de voorwaarden in het kader van openbare orde en veiligheid. In dit geval voldeed men daar niet aan", zegt wethouder Gea Wielinga.