Statencomité biedt petitie aan in Den Haag voor Fries in de rechtbank

Na een groepsfoto met de Kamerleden en een kopje koffie kon het Statencomité weer aan de terugreis naar 'it heitelân' beginnen. Albert van Dijk (FvD) heeft wat gemengde gevoelens over de expositie. "Zoiets geeft mij toch wat een Calimero-gevoel. Fries spreken op de rechtbank is belangrijk, maar het is beter als we dat in Fryslân zelf kunnen regelen."

Vervolg

De actie voor het Fries voor de rechtbank krijgt als het goed is ook nog een vervolg. Het comité is bezig om in samenwerking met Gedeputeerde Staten demissionair minister Sander Dekker, en mogelijk ook zijn collega Grapperhaus, naar Leeuwarden te halen voor een opvoering van het toneelstuk Kneppelfreed van Pier21. "Het bleek dat minister Dekker niet helemaal begrijpt hoe het zit met het Fries op de rechtbank. Het leek mij een mooie kans om de minister bij te spijkeren en afspraken te maken om het probleem op te lossen."