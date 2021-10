Tall ship gezocht! Wylde Swan kan de vraag niet meer aan

Al jaren kan De Wylde Swan dus 150 middelbare scholieren meenemen. "Maar er zijn steeds meer kinderen die ons ontdekken", vertelt Jildert Holtrop. "Dat komt ook doordat we in coronatijd door konden zeilen, daardoor hebben we veel aandacht gekregen."

Zoveel mensen dat er op dit moment een wachtlijst is. "Er is een wachtlijst, en daarmee zouden we nu noch één of twee reizen kunnen vullen. Elke dag komen er wel vragen van ouders en kinderen of ze dit jaar nog mee kunnen." Daarom wil de organisatie Masterskip uitbreiden.

Tweede schip

"Dan is het eerste waar je aan denkt een tweede schip. Wij zijn op dit moment aan het kijken hoe serieus de interesse is voor een extra reis", vertelt Holtrop.

Maar een tweede schip vind je niet zomaar. "De Wylde Swan is heel geschikt voor groepen, dat komt door de indeling. We moeten op zoek naar een tall ship dat daarbij past. In veel tall ships zitten hutten, maar de Wylde Swan heeft één grote ruimte."

Volgens Holtrop kun je het beste om je heen vragen. "En er is ook een soort funda voor schipmakelaars." Bovendien moet het schip geschikt zijn voor de lange reizen. "Het schip moet certificering hebben om op alle wateren te mogen varen, zoals de Cariben en IJsland. Daar zijn allerlei regels voor."

Risico

Holtrop ziet wel in dat het een risico kan zijn om een tweede schip aan te schaffen, als de interesse in de toekomst zou afnemen. "Maar soms moet je risico nemen om te kijken hoe het gaat."