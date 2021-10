Garnalenvissers leveren 8.500 hectare visgebied in op Waddenzee

Grote stap

Volgens Wouter van der Heij van de Waddenvereniging is het een "hele grote stap" in de goede richting. "Maar we zijn er nog niet. Wij hopen dat we de samenwerking die we nu hebben, ook kunnen voortzetten en dat we de laatste stap ook kunnen zetten."

De ambitie in het convenant is om uiteindelijk 11.000 hectare visgebied te sluiten. Het is volgens Van der Heij niet de bedoeling dat de Waddenzee op slot gaat voor de garnalenvisserij.

"We willen graag een goede balans tussen gebieden die niet bevist zijn en gebieden die wel bevist blijven. Wij vinden nu dat die balans te veel doorschiet naar visserij. Dat wil niet zeggen dat de helft van de visgebieden dichtgaat. Maar wel dat we met zijn allen gaan werken aan het verminderen van de bijvangst en het uitbreiden van de gebieden die zich natuurlijk mogen ontwikkelen, dus visserijvrij zijn."