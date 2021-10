Operaasje Fryske Flagge: Siebren de Boer zit in Zweden in de sla

Siebren de Boer is geboren in Oudehorne, maar opgegroeid bij Jorwert. "Ik kom van een boerderij tussen Jorwert en Hilaard, daar ben ik opgegroeid", zo vertelt hij. Hij was een van de vier kinderen, maar niet een van hen woont nog in Fryslân. Eerder kwam zijn zus Agnes al aan de beurt in Operaasje Fryske Flagge, zij woont in Tasmanië.

"Toen ik 18 was ben ik naar Groningen verhuisd voor de studie. In 2001 kwam ik op vakantie een Zweeds meisje in Frankrijk tegen. Drie jaar later is ze bij mij ingetrokken in Amsterdam, waar ik toen woonde." Het stel werkte een poos, maar wilde eigenlijk wat meer avontuur in het leven.

Voor het werk naar Stockholm

Siebren: "Ik kreeg een baan aangeboden in Hongarije, maar de bank waar mijn vriendin werkte wilde haar wel houden. Zij verdiende beter dan ik, dus toen zei ik: dan ga ik met je mee. Zo belandden we in Stockholm." Siebren was toen 32 jaar. In Zweden kreeg hij drie kinderen.

Naar het buitenleven van Hjo

Het gezin woont echter niet meer in Stockholm, maar in het plaatsje Hjo. "In Stockholm hebben we zeven jaar gewoond. Daar kregen we twee kinderen. We hadden al een zomerhuisje bij Hjo en hadden met de kinderen wat meer ruimte nodig. De prijzen in Stockholm waren hoog, daarom zijn we verhuisd naar ons zomerhuis."

Een paar jaar later had het stel een huis gekocht in Hjo, niet ver van een groot meer. Siebren vindt het buitenleven geweldig en hij doucht iedere dag buiten.