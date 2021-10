Het verhaal achter: "Do stiest der sa aldermachtichst tichtby!"

Marco van der Meer (50) uit Ternaard is naast zijn werk als automonteur vrijwilliger bij het TT Circuit in Assen, waar hij baanofficial is. En wat hij daar doen moet, is niet zomaar iets. Daar moet je stevig voor in je schoenen staan. Marco vertelt over zijn werk als vrijwilliger bij de TT.

Dit is misschien wel mijn kans!

Hij is een groot liefhebber van motor- en autosport, eigenlijk van alles wat met snelheid te maken heeft. Zoals hij zelf zegt: "Er moet wel een motor in zitten." Hij keek op televisie vaak naar evenementen op het circuit en bedacht hoeveel mensen er eigenlijk nodig zouden zijn om alles op alles draaiende te houden. "Ik dacht: dat zou ook wel wat voor mij kunnen zijn. Ik had er wel eens naar gezocht, maar kon er niets over vinden. En toen kwam ik een oproep tegen op Facebook en dacht ik: misschien is dit wel mijn kans!."