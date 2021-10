Taakstraf voor oud-penningmeester Kern van Cambuur

Het gaat om geld dat verdiend werd in de kiosken van de vereniging in het stadion. Toen de man een aantal weken op vakantie was, bleek de opbrengst van de kiosken veel hoger te zijn, op die manier kwamen zijn praktijken aan het licht.

De man kreeg de straf in 2019 al opgelegd, maar ging in hoger beroep. Dat leverde geen verandering op. Het Openbaar Ministerie eiste de terugbetaling van 110.000 euro. De rechtbank besloot dat de man 40.000 euro terug moet betalen.