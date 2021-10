Testfabriek moet beste methode opleveren voor aanpak medicijnresten in Waddenzee

Het is een wereldwijd probleem. Alleen al in Garmerwolde gaat het elke dag om 7 kilo medicijnresten, die via het Eemskanaal in de Waddenzee terechtkomen. Landelijk gaat het volgens Beerda om tienduizenden kilo's. Daardoor wordt het leven in het oppervlaktewater bedreigd. "Er zijn bijvoorbeeld al vissen gevonden, die geslachtsloos zijn geworden door het feit dat er zoveel restanten van de pil in het water komen."

Door de wc

Er zijn mensen die medicijnresten door de gootsteen of het toilet spoelen, in plaats van ze in te leveren bij de apotheek. Beerda: "Maar het belangrijkste deel komt toch gewoon via de ontlasting en de urine, want wat je inneemt, moet er ook weer uit."

Voor de testfabriek is 3,5 miljoen euro nodig. Het project duur drie jaar en wordt dus mogelijk uitgebreid naar andere locaties. De verwachting is dat de testfabriek in Garmerwolde volgend jaar gaat draaien.