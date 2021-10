Gerrit Bennerprijs gaat naar vogelfantast en beeldend kunstenaar O.C. Hooymeijer

"Of het nou zo goed is voor Friesland weet ik niet, maar de jury heeft beslist dat dit wel zo is", zegt Hooymeijer. "Ik vind dat heel erg leuk. Ik had het verwacht, want ik was al een tijdje genomineerd. Maar ik vond het wel fijn: ik ben er heel erg blij mee."

Werkelijkheid en fantasie

O.C. Hooymeijer, voor bekenden Onno, werd in 1968 geboren in Vlaardingen en studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Hij maakt schilderijen en tekeningen, maar is ook bekend van zij vogelprojecten. Daarin lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar heen.

Niet-bestaande vogels

De kunstenaar bedacht niet-bestaande vogels zoals de 'blindkuif,' de 'Duitse reiger' en de 'visgluiper.' Hooymeijer kan er goed over vertellen en schreef de Kleine Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa. Dit boek won diverse prijzen zoals de Jan Wolkers Prijs en de prijs voor het mooiste Nederlandse natuurboek.