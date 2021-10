College wil het aantal tweede woningen in Grou aanpakken

Het haat maar om zo'n één procent van het totaal aantal woningen in Grou, maar omdat de tweede woningen met name in het centrum liggen, heeft het wel gevolgen voor de leefbaarheid van de oude dorpskern.

Leefbaarheid en krapte

Het college heeft naar aanleiding van vragen van het CDA in augustus onderzoek laten doen. Het blijkt dat er krapte is op de woningmarkt in Grou en dat het tweede woningbezig hoger is dan gewenst door de gemeente. Het handhaven kan lastig zijn, omdat de eigenaar vaak wel netjes is ingeschreven op het adres, maar in de praktijk blijkt dat de huizen maar een deel van het jaar worden bewoond.

Burgemeester en wethouders zeggen toe nog dit jaar met een brief te komen om de discussie te voeren over het inzetten van een zogeheten 'volkshuisvestingsverordening' om het probleem aan te pakken.