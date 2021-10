SneekermeerRun geschrapt en komt niet terug: organisatie boos op gemeente

Sportvereniging Friesland is niet te spreken over de samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Volgens een verklaring is bij hen het beeld ontstaan dat het team vergunningen van de gemeente en de politie het evenement überhaupt liever niet hebben.

Er is anderhalf jaar gewerkt aan de SneekermeerRun, zegt de organisatie. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de wedstrijd op 17 oktober 2020 zou worden gehouden, maar het is vervolgens twee keer uitgesteld. Er lag een draaiboek, verkeersplan, kaarten en een indeling van vrijwilligers, maar toch bleef de gemeente met kritiekpunten komen.

Tegengewerkt.

De organisatie schrijft het te begrijpen als er punten moeten worden aangepast voor de veiligheid van deelnemers en bezoekers. Maar de organisatoren hebben het gevoel dat ze erg zijn tegengewerkt. Zij vragen zich af of de gemeente niet gewoon een aantal punten zoekt om het evenement maar te kunnen schrappen.

In het verkeerde keelgat

De politie zou de opmerking 'weet jij überhaupt wel hoe je een evenement moet organiseren?' hebben gemaakt, schrijft de organisatie. Sportvereniging Friesland schrijft daarna: "Dit is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten en is de samenwerking met de gemeente per direct beëindigd en zal er géén SneekermeerRun gaan plaatsvinden."

Er zijn al veel kosten gemaakt voor de voorbereidingen en door het uitstellen van het evenement. De organisatie zegt nog uit te zoeken hoe iedereen gecompenseerd moet worden.

Deelnemers mogen op 30 oktober niet op eigen initiatief de route rennen, schrijft de organisatie. Als zoiets wel gebeurt, riskeert de organisatie een dwangsom voor iedere ingeschreven deelnemer.