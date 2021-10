Alde Fryske Tsjerken wil meer kerken permanent verhuren om geld op te halen

Alde Fryske Tsjerken wil graag dat hun kerkgebouwen gebruikt worden, maar ziet ook dat de markt voor concerten, exposities en tentoonstellingen 'niet eindeloos groot' is. Hetzelfde geldt voor het gebruiken van een kerk als trouwlocatie. Het gevolg is dat niet alle kerken van de stichting intensief worden gebruikt.

Permanent verhuren

Daarom ziet de stichting bij deze kerken graag een vaste huurder: dat zorgt immers ook voor vaste opbrengsten.

In Ter Idzard, Sint Jacobiparochie, Raard, Jorwert, Hegebeintum, Britsum, Bears en Allingawier is al sprake van het permanent verhuren van de kerken. Maar naar 2024 toe zal er nog meer gekeken worden naar wat voor kerken daarvoor in aanmerking kunnen komen. In andere gevallen zal men 'actiever zoeken naar nevenbestemmingen' voor kerken.

Deuren vaker open

De stichting wil ook inzetten op het duurzaam gebruiken van kerken, al zijn grote aanpassingen niet altijd mogelijk bij monumentale kerken. In samenwerking met Stichting Organum Frisicum wil Alde Fryske Tsjerke ook meer aandacht voor de orgels in Fryslân.

Verder onderzoekt Alde Fryske Tsjerken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun kerken de deuren vaker open hebben. Dat moet mensen ook meer betrokken maken.

54 kerken in beheer

Alde Fryske Tsjerken is in 1970 opgericht om te voorkomen dat oude, monumentale kerkgebouwen zouden verwaarlozen, of zelf gesloopt zouden worden. Intussen heeft de stichting 54 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen in bezit.