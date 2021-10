"Wij zijn onder druk gezet door de KNSB: wij wilden Thialf niet verliezen"

De politiek voelde daar druk door. Tjalsma: "Wij zaten wel onder tijdsdruk van de schaatsbond KNSB met die wedstrijd. Misschien hadden wij meer tijd moeten kopen voor externe deskundigen, dat is zeker een punt. Maar wij zijn wel onder druk gezet door de KNSB om een besluit te nemen, omdat anders een ander de topsportfaciliteit zou winnen. Wij wilden Thialf niet verliezen."

Bovendien waren er de Nuon-gelden, het geld dat vrijkwam door het verkopen van het energiebedrijf in 2009. Dat geld moest worden uitgegeven. "Wij hadden toen financiële druk vanuit Den Haag, er was geld om te laten werken voor Fryslân. Fryslân kreeg 300 miljoen, wij dachten: 50 miljoen voor Thialf. Het CDA had er veel ambitie in om Thialf overeind te houden", zegt Tjalsma.

Wel gesproken over exploitatietekort: maar niet in het openbaar

Toch is er achter de schermen weleens nagedacht over de mogelijkheid van een exploitatietekort. "Ik heb het daar met collega's in de Provinciale Staten over gehad. Misschien wel te weinig in het openbare debat. Wij zeiden: het tekort kan nog weleens een miljoen per jaar zijn. Als ik het dan nu zie, dan valt het bedrag misschien nog wel mee."

Voortaan beter onderzoek nodig

Stateleden van toen en nu vinden dat de Rekenkamer gelijk heeft dat bij dit soort projecten in de toekomst beter onderzoek en expertise van buitenaf moet worden gehaald.

"Ik denk dat ze achteraf wel gelijk hebben, maar wij hadden toen wel een business case die sluitend was", zo zegt Tjalsma. "Met de kennis van nu hadden we meer gegokt dat de markt zou bijspringen, ook in het sponseren. Dat is nog niet gelukt."