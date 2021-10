Niet zomaar vergunning voor Waddengaswinning: "Nu afwachten wat ministers doen"

Maandag bleek dat de minister geen vergunning kan geven voor gaswinning op basis van de informatie die er nu is. Er is nog teveel onzekerheid en wetenschappelijke twijfel over de gevolgen.

"We waren wel blij", zegt Bromet. Ze was een van de Kamerleden die om het onderzoek had gevraagd, "Maar we moeten wel afwachten wat onze bewindspersonen hiermee gaan doen. Daar zullen we ze ook aan houden."

Ook in debat met minister Schouten

GroenLinks kijkt daarvoor niet alleen naar demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat, maar ook naar minister Carola Schouten van Natuur. "Ik neem aan dat wij nu weer in debat gaan met de minister. GroenLinks wil dat debat niet alleen met minister Blok voeren, maar ook met minister Schouten, omdat zij verantwoordelijk is voor natuurbehoud in Nederland. We zullen kijken of zij van gedachten veranderen door dit juridische onderzoek."

Bromet is optimistisch

Minister Blok heeft eerder aan de Kamer laten weten dat hij aankomende lente pas een besluit zal nemen. Maar Bromet is optimistisch. "We hebben aldoor gedacht: hoe kan het zo zijn dat een minister een vergunning moet verlenen aan diegenen die een gasboring willen doen in de enige wilde natuur die we hebben in Nederland."