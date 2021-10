Dokters weten niet wat ze moeten als coronaklachten blijven

Ze lopen steeds tegen hetzelfde probleem aan: het is niet duidelijk hoe ze de zogenaamde long-covidpasjinten door moeten verwijzen, bij wie ze precies moeten zijn, of wat ze eigenlijk nodig hebben.

Huisartsen en specialisten in Noord-Nederland komen nu met een speciaal behandelplan voor deze patiënten.

Prikkels

Bedrijfsarts Mariëlle van Aalst werkt veel met long-covidpatiënten. "Vaak hebben ze last van vermoeidheid, of omgaan met prikkels. Dat kan geluid zijn, maar ook licht."

"Ik heb mensen die bijvoorbeeld met een zonnebril op in huis lopen, omdat ze helemaal nog niet tegen licht kunnen."

Google

Artsen weten niet goed wat ze met zulke patiënten aanmoeten, zegt Van Aalst. "Een huisarts zei tegen één van mijn patiënten: kijk eerst maar even op internet, ga maar googelen."

"Ik had gehoopt dat dat inmiddels niet meer nodig was, omdat corona nu al anderhalf jaar in ons land is."

In juni sprak Omrop Fryslân met vier mensen die aanhoudende coronaklachten hadden. Ze zeiden toen al dat ze niet goed wisten waar ze hulp konden krijgen.