Knegt plaatst zich voor wereldbekers, maar Breeuwsma niet

Hetzelfde geldt bij de vrouwen voor Xandra Velzeboer en Selma Poutsma. Rianne de Vries was dat nog niet, maar gaat ook mee naar Azië. Yara van Kerkhof en Georgie Dalrymple maken de selectie bij de vrouwen compleet.

Keuze bij de mannen lastiger

Bij de mannen was de keuze ingewikkelder. Er zijn veel jonge shorttrackers die zich de laatste tijd goed laten zien. Naast Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat mag ook Sven Roes mee.

Breeuwsma niet opgenomen

Daan Breeuwsma is de opvallende afwezige in de selectie. Jens en Melle van 't Wout, uit Sintjohannesga, zijn wel opgenomen in de selectie van bondscoach Jeroen Otter. De laatste man is Dylan Hoogerwerf.

Oktober en november

De eerste wereldbeker is van 21 oktober tot 24 oktober in Bejing, daar zijn in februari ook de Olympische Spelen. De tweede wereldbeker is een week later in Nagoya in Japan. Daarna volgen eind november nog twee weekenden in Debrecen (Hongarije) en Dordrecht. Na deze vier toernooien is zeker hoeveel Nederlanders mee naar de Olympische spelen mogen.