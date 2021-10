Onafhankelijk onderzoek: minister moet gaswinning Ternaard verbieden

Eerder zei demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat dat hij de vergunning niet mocht weigeren, omdat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De onderzoekers zeggen nu dat minister Carola Schouten van Natuur geen toestemming kan geven voor de gaswinning, omdat het niet vast staat dat die geen schade veroorzaakt.

'Redelijke wetenschappelijke twijfel'

"Het is uitdrukkelijk niet zo dat een vergunning slechts geweigerd kan worden wanneer het bevoegd gezag kan bewijzen dat er significante gevolgen zouden kunnen optreden", staat in het onderzoeksrapport. "Redelijke wetenschappelijke twijfel over het optreden van die gevolgen is hiervoor voldoende."

Zelfs als het vast zou staan dat de winning zonder gevolgen zou zijn, zou de minister de vergunning nog kunnen weigeren, zeggen de onderzoekers.

Onlangs was minister Stef Blok nog in Ternaard. Hij werd opgewacht door tegenstanders van de gaswinning.