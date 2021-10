Gouden Dag van de Leraar in Sumar: "Je voelt nog eens de waardering"

Directeur Baukje Bijma wilde de mensen van haar school graag verrassen met allerlei gouden spullen. "Het thema vandaag is 'jij bent goud waard'. De afgelopen anderhalf jaar zijn zwaar geweest voor iedereen, maar ook voor de leerkrachten. Het werk is er niet eenvoudiger op geworden, dus ik wilde ze laten weten dat ze gewaardeerd worden."

Medewerkers van It Bynt kregen, toen ze op hun werk kwamen, allemaal een gouden slinger, een gouden hoed en er waren chocolaatjes in een gouden snoeppapiertje. En dat was niet alles, zegt Bijma. "Ik heb alle ouders gevraagd om een cadeautje mee te geven aan de kinderen, met het gouden thema in het achterhoofd."

'Gouden juf'

Dat blijkt wel in de beukerklas van juf Joukje. Ze wordt volledig verrast met allerlei cadeautjes, zoals gouden klompjes, een gouden medaille en heel veel chocola. 'Bedankt dat je een gouden juf bent' staat erbij geschreven. Of 'Juf Joukje is nummer 1'.

"Het is een grote verrassing", zegt Joukje Venema, de juf van de beukers. "Alle dagen zijn voor mij bijzonder, maar vandaag voel je nog eens de waardering die je krijgt van kinderen en ouders. Na het afgelopen jaar met lockdowns en thuisonderwijs is dat wel heel speciaal."