Vijf vragen over 'rel in de dartwereld' na stunt Danny Noppert

Dartkenner Mats Gies van Omrop Fryslân beantwoordt in dit artikel vijf vragen over de wedstrijd, en de rel die na afloop is ontstaan.

Wat is er precies gebeurd?

"Noppert speelde tegen topdarter Michael van Gerwen. De Fries stond op een dubbel, en gooide hem uit. Daarna draaide hij zich op. Bij RTL7 zei hij dat hij toen ook wat tegen van Gerwen gezegd heeft. 'Niet op de vloer stampen, vloerstamper. Of zoiets.'

Van Gerwen zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. 'Hij zei dat ik een valsspeler ben, omdat ik aan het stampen was. Ik raakte daardoor een beetje over mijn toeren. Dat mag niet gebeuren. Dat heeft hij goed gespeeld.'"

Wie heeft er gelijk?

"Het is een lastig verhaal. Op de beelden is niet te zien of Van Gerwen echt met zijn voet op de vloer stampt. Het kan ook iets in het publiek geweest zijn.

Als ze gooien, staan de darters in een vak. De ander mag daar niet in komen. Dat gebeurt ook nooit, maar gister leek het alsof Van Gerwen er wel een beetje in stond."

Welke gevolgen heeft dit voor de verstandhouding tussen Noppert en Van Gerwen?

"Van Gerwen was er wel wat emotioneel onder. Hij zegt dat Noppert hem een valsspeler noemde. Dat is wel heftig. En deze mannen komen elkaar elke week tegen.

Vorig jaar kwamen ze samen uit voor Nederland, op de wereldcup. Dus ik denk dat ze het hier nog wel even over zullen hebben."

Hoe bijzonder was de overwinning van Noppert?

"Van Gerwen is de nummer 3 van de wereld, en Noppert staat op 22. Dus het is wel heel knap.

En Noppert heeft in de laatste anderhalf jaar in televisietoernooien niet veel laten zien., Dus dat hij deze nu pakt, is wel bijzonder, ook al is Van Gerwen op dit moment niet in zijn beste doen."

Dit was pas de eerste ronde...

"Het toernooi ligt nu open. De grote favorieten liggen er al uit.

Morgen treft Noppert Vincent van der Voort. Dat is een goeie vriend van Van Gerwen, dus je weet nooit hoe dat gaat lopen. Maar er liggen wel kansen voor Noppert.

Het is niet te hopen dat hij zijn kruid al verschoten heeft, dat we de finale al in de eerste ronde gezien hebben. Dat blijft afwachten. Maar voor het zelfvertrouwen van Noppert is dit absoluut niet verkeerd."