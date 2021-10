Na jaren weer een Friese wielerwedstrijd: Elfsteden Classic

In 2010 was de Batavus Prorace, met start en finish in Leeuwarden, de laatste wedstrijd van zo'n kaliber. In de vorige eeuw waren er tientallen grote koersen in Fryslân, waar ook de grootste ploegen en fietsers van de wereld aan de start stonden.

De laatste tien jaar komt het profpeloton zelden in Fryslân, behalve als onderdeel van etappekoersen, zoals tijdens de Benelux Tour eind augustus.

Na die openingsetappe van de Benelux Tour, van Surhuisterveen naar Dokkum, was er veel enthousiasme over wielrennen in Fryslân. "Eigenlijk heeft Fryslân geen natuurlijke hindernissen voor de koers. Behalve één: de wind. Die was er en heeft de koers heel mooi gemaakt", zei Christophe Impens van die Benelux Tour.

Sowieso door de elf steden

Hoe het parcours van de nieuwe wedstrijd er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. "We gaan in ieder geval door de elf steden. De gesprekken over de exacte details zijn allemaal nog gaande, maar het wordt een echt publieksevenement", zegt Rondhuis. "Daarnaast komt er een uitgebreid programma van side evens met lokale en maatschappelijke initiatieven."

Komend jaar is de Elfsteden Classic een koers in de zogeheten categorie 1.2. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de Ster van Zwolle.

De organisatie is dus in handen van Courage Events. Rondhuis heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld voor het wielrennen in Noord-Nederland. Courage zit ook achter de Healthy Ageing Tour, Olympia's Tour, de Simac Ladies Tour en het NK wielrennen op de VAM-berg.