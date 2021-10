Het verhaal achter: "It liket tsjinwurdich wol sa dat it allegear botse moat"

Per toeval leerde hij dat gebied kennen. "Ik zit bij de vrijwillige brandweer in Damwâld en we doen regelmatig oefeningen. Zo vonden we dat we eens voor een natuurbrand moesten oefenen, om te kijken hoe je zoiets aanpakt. Toen kwamen we bij de Sippen-finnen."

"Die oefening ging trouwens niet helemaal goed, we belandden met z'n allen in de sloot. Inclusief Jan Jelle Jongsma, beheerder van It Fryske Gea. Om er te komen moet je jezelf met een pont overtrekken. Toen ik erop stapte, lagen we om. En omdat ik de laatste was, kreeg ik natuurlijk de schuld."