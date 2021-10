Poepjes voor toespraak in Hongarije: niet belerend, maar wel een boodschap

Poepjes is in Hongarije op een conferentie over het minderhedenrecht van de Raad van Europa. Hongarije is momenteel voorzitter van die raad. "Ik wil vertellen hoe we in Nederland de rechten voor de Friese taal hebben geregeld", vertelt de gedeputeerde.

"Dat je onderwijs in het Fries kunt krijgen bijvoorbeeld. Maar ik wil niet alleen maar pronken, want bij ons is ook niet alles goed geregeld. Kijk naar de tolkenkwestie en de vergoeding van de tolken."