Activiteitenapp voor ouderen: van koffiemorgen tot lezing

Welzijnsorganisatie De Skûle wil ouderen met de app Dag!enDoen helpen om meer activiteiten in de buurt te vinden

In de app, die deze week gepresenteerd is in Tzummarum, is een soort activiteitenkalender te vinden. Niet alleen in zorgcentra, maar ook in bijvoorbeeld dorpen en kerken in de buurt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een koffiemorgen in een buurthuis of een lezen van een vogelclub.

Simpel

"Met deze app moet er in een oogopslag te zien zijn wat er in de omgeving te doen is voor ouderen", zegt directeur-bestuurder Joke Bandstra van De Skûle Welzijn. "Je kunt ook aangeven of je vervoer nodig hebt."