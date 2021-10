'Provincie was te rooskleurig in het behouden van kroonjuweel Thialf'

Volgens Jan van der Bij blijkt keer op keer dat de provincie te rooskleurig was in het berekenen van het exploitatieresultaat. "Men dacht dat het wel mee zou vallen met de prognoses, energieprijzen, bezoekersaantallen en de huur van de schaatsbond. Het was altijd net iets minder rooskleurig."

Nauwelijks discussie over eigenaarschap

De Rekenkamer is ook kritisch op het feit dat de provincie aandeelhouder is van het ijsstadion. Er is nauwelijks discussie geweest over het eigenaarschap, zegt Van der Bij. "Welke argumenten waren daar destijds voor? Die hebben we nauwelijks teruggevonden. Er is niet uitgebreid over gesproken, dat heeft ons wel verbaasd."